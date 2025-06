Denisa Adas l’avvocato già indagato per il rapimento | “Alla madre dissi ‘la troviamo’ ma pensavo fosse morta”

Denisa Adas, l'avvocato coinvolto nell'indagine sul suo presunto rapimento, ha fatto dichiarazioni che scuotono l'intera vicenda: "Alla madre dissi 'la troviamo', ma pensavo fosse morta". Marco Crocitta, inizialmente accusato della scomparsa, ha spiegato il suo stato d'animo e le motivazioni dietro le sue parole. Una storia complessa che lascia molte domande senza risposta e che continuerà a far discutere. Continua a leggere.

L'avvocato Marco Crocitta, inizialmente accusato della scomparsa di Denisa Maria Adas: "Alla madre voglio bene, non l'ho detto a una mamma disperata e preoccupata, ho cercato di confortarla. Ma pensavo fosse morta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Denisa Maria Adas scomparsa a Prato, ritrovata l'auto ma i telefoni sono spenti: ore d'ansia per la 30enne di Roma - Ore di angoscia per Denisa Maria Adas, 30enne romena scomparsa da Prato da giovedì 15 maggio. Ritrovata l’auto, ma i suoi telefoni sono spenti, alimentando il mistero sulla sua sorte.

Un avvocato calabrese di 45 anni è sotto indagine per la scomparsa di Denisa Maria Adas, l'escort romena vista l'ultima volta il 15 maggio in un residence di Prato. La madre della vittima aveva inizialmente parlato di un presunto rapimento da parte di... [...] Partecipa alla discussione

#Prato Le indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, 30enne di origini romene. Si fa strada l'ipotesi del rapimento da parte di un gruppo di romeni, collegati a un professionista (forse un avvocato). Nella notte perquisizione e sequestro presso la madre Partecipa alla discussione

Denisa Adas, l’avvocato già indagato per il rapimento: “Alla madre dissi ‘la troviamo’, ma pensavo fosse morta” - L'avvocato Marco Crocitta, inizialmente accusato della scomparsa di Denisa Maria Adas: "Alla madre voglio bene, non l'ho detto a una mamma disperata ... Da fanpage.it

La madre sviene per il dolore. "Denisa non aveva mai paura, cosa hanno fatto a mia figlia?” - Le amiche di Denisa organizzano una raccolta fondi per sostenere la donna che, spiegano, era da giorni in condizioni critiche, senza dormire né mangiare, e ora versa anche in grave difficoltà economic ... Lo riporta msn.com

Denisa Adas decapitata e bruciata, il corpo trovato in un bosco: vigilante tradito dai video - Il corpo è stato ritrovato accanto al suo stesso trolley ancora aperto, rannicchiato e gettato come un oggetto tra le sterpaglie accanto a un casolare abbandonato. Maria Denisa Adas, 30 ... Scrive ilmattino.it

Tragico epilogo per Denisa: ritrovato il corpo, fermato un connazionale