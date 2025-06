Delitto di Garlasco la mamma di Chiara Poggi | Basta fango l’ha uccisa Alberto Stasi Vogliono tirare in ballo mio figlio Marco

una speranza ormai svanita, che lotta per difendere la memoria di Chiara da accuse infondate e polemiche ingiuste. La vicenda di Garlasco continua a scuotere sentimenti e a dividere l’opinione pubblica, ma Rita Preda chiede soltanto rispetto e verità. È tempo di mettere da parte i falsi sospetti e ricordare Chiara per quella splendida ragazza che era, senza ulteriori ingiustizie.

Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a Garlasco nel 2007, non ne può più delle indiscrezioni che infangano la memoria della figlia. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna si sfoga: "Guardi, mi creda: sono così stanca. Stanca di ascoltare e leggere di segreti, di gialli, di intrecci assurdi, di amanti, di falsità. Le giuro che non ne possiamo proprio più. Oggi mi sono rivista in tivù e ho visto una donna sfinita, con mille rughe, dopo 18 anni di una sofferenza indicibile". La mamma di Chiara, poi, spiega quali sono state le parole che l'hanno fatta infuriare: "Quelle che insinuavano che Chiara avesse un amante.