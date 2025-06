Déjà-vu al cimitero dei Rotoli in deposito 35 bare che aspettano di essere tumulate

Un déjà-vu al cimitero dei Rotoli, dove 35 bare restano in deposito, simbolo di un conflitto che blocca da due giorni le operazioni cimiteriali. La protesta dei lavoratori della Reset ha interrotto tumulazioni e inumazioni, lasciando molte famiglie in attesa di sepolture e alimentando un clima di tensione sul fronte sociale. La situazione rischia di aggravarsi, richiedendo una pronta soluzione per ripristinare la normalità e il rispetto delle esigenze di tutti.

