Definiti gli orari delle semifinali Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic | dove vederle in tv e streaming

Venerdì 6 giugno al Roland Garros 2025 si preannuncia una giornata storica con le semifinali maschili: Musetti contro Alcaraz e Sinner contro Djokovic, entrambi sul Court Philippe Chatrier. Gli appassionati potranno seguire le emozioni in diretta tv e streaming, vivendo ogni punto di questa sfida tra talenti del tennis mondiale. Non perdere l’occasione di tifare i nostri azzurri in questa battaglia infinita per la gloria.

Venerdì 6 giugno si disputeranno entrambe le semifinali valide per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis: scenderanno in campo nella stessa giornata Jannik Sinner, numero 1 al mondo, e Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, che proveranno a dar vita ad un derby azzurro in finale. Le due sfide si giocheranno sul Court Philippe Chatrier: a partire dalle ore 14.30 Lorenzo Musetti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding, mentre non prima delle ore 19.00 toccherà a Jannik Sinner, che se la vedrà con il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6. Le due semifinali di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Definiti gli orari delle semifinali Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic: dove vederle in tv e streaming

In questa notizia si parla di: Musetti Semifinali Sinner Definiti

Sinner e Musetti: recupero e strategie fisiologiche per semifinali contro Paul e Alcaraz - Oggi, agli Internazionali di tennis di Roma, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si preparano a sfide cruciali in semifinale contro Tommy Paul e Carlos Alcaraz.

Come vedere le semifinali di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al Roland Garros - Prima Musetti contro Alcaraz, poi Sinner contro Djokovic. È il venerdì del tennis italiano che riporta due azzurri in semifinale a Parigi 65 anni dopo Pietrangeli e Sirola. Nella stessa giornata anche ... Riporta vanityfair.it

Musetti-Alcaraz, semifinale Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Scrive msn.com

Sinner e Musetti in chiaro? La decisione della tv per le semifinali e la possibile finale al Roland Garros - Ecco dove sarà possibile seguire le partite dei due azzurri, a caccia di un posto in finale nello Slam parigino ... Secondo msn.com