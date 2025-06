decreto sicurezza stretta per chi elude i controlli stradali e sulle auto a noleggio

Il nuovo decreto sicurezza si fa sempre più severo, con misure che mirano a contrastare l’elusione dei controlli e garantire maggiore trasparenza nel settore del noleggio auto. Multe salate e sanzioni penali si affiancano a modifiche al Codice della strada per tutelare sicurezza e ordine pubblico. Chi tenta di aggirare le regole dovrà fare i conti con conseguenze più severe. È un passo deciso verso una viabilità più sicura e trasparente.

Multe e sanzioni penali per le manifestazioni che bloccano il traffico e più trasparenza per i servizi di rent, ma anche una serie di modifiche al Codice della strada che penalizzano chi non fornisce i documenti, ignora l’Alt delle Forze dell’ordine o forza i posti di blocco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it