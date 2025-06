Decreto Sicurezza Meloni | Passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini

Con l'approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo di Meloni fa un passo importante verso una società più sicura e giusta. Questo provvedimento rafforza la tutela dei cittadini, soprattutto delle fasce più vulnerabili, e mette in campo misure decisive contro le occupazioni abusive, proteggendo le famiglie oneste e chi lavora con impegno. Un impegno concreto volto a restituire sicurezza e serenità alle comunità italiane.

ROMA – “Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato, il Governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa. Interveniamo con determinazione contro le occupazioni abusive, accelerando gli sgomberi e proteggendo famiglie, anziani e proprietari onesti, troppo spesso lasciati soli . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Decreto Sicurezza, Meloni: “Passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini”

