Decreto Sicurezza la stretta sulla cannabis light mette in ginocchio il settore | Chiusi da aprile per paura

Il settore della cannabis light sta attraversando un momento di crisi senza precedenti, con negozi chiusi da aprile e un clima di crescente tensione. La stretta imposta dal decreto Sicurezza ha trasformato le attività in un campo minato, alimentando paure e incertezze tra i rivenditori. Un’intervista esclusiva a Francesco Nicola Spataro rivela come questa repressione stia minando un mercato legale e sostenibile, e ci invita a riflettere sulle implicazioni di questa normativa.

«C’è stato un passaggio un po’ più frequente da parte della polizia locale, hanno iniziato a fotografarci mentre eravamo al lavoro qui, sembrava che ci trattassero un po’ come spacciatori mentre in verità non facevamo niente di male». Lo racconta a Open Francesco Nicola Spataro, uno dei dipendenti dei tanti negozi che vendono cannabis light e che, da quando il decreto Sicurezza è stato convertito in legge dal Senato, rischiano di chiudere definitivamente i battenti. «Viviamo nella paura, nell’ incertezza, non ci sentiamo molto aiutati, né capiti», ci spiega. Tra i punti più contestati del decreto Sicurezza c’è infatti l’articolo che disciplina il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. 🔗 Leggi su Open.online