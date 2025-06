Decine di tonnellate di rifiuti pericolosi e ' discariche' abusive | denunciati 3 imprenditori

Nel cuore di Pisa, le forze della Guardia di Finanza hanno smascherato un giro illecito che minaccia il nostro ambiente. Decine di tonnellate di rifiuti pericolosi e discariche abusive sono state sequestrate, denunciando tre imprenditori senza scrupoli. Questo intervento dimostra come la tutela ambientale sia una priorità : la lotta contro l'illegalità ambientale non si ferma, e ogni azione conta per un futuro più pulito e sicuro.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in materia ambientale, hanno sottoposto a sequestro 21 tonnellate di rifiuti speciali e due aree in cui giacevano ingenti quantità di rifiuti in evidente stato di abbandono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Decine di tonnellate di rifiuti pericolosi e 'discariche' abusive: denunciati 3 imprenditori

Approfondimenti da altre fonti

Tonnellate di rifiuti pericolosi sversati nel Parco Nazionale del Vesuvio