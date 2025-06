Debilitato e affamato un raro avvoltoio monaco arrivato dalla Spagna è stato recuperato in provincia di Cuneo

Un viaggio difficile e un salvataggio prezioso: un raro avvoltoio monaco, proveniente dalla Spagna, debilitato e affamato, è stato recuperato a Sampeyre, in provincia di Cuneo, dal CRAS di Bernezzo. Ora sotto cura, rappresenta un simbolo di speranza per la tutela delle specie rare. Ma come procede il suo recupero e quale sarà il suo destino? Scopriamolo insieme in questa storia di rinascita e conservazione.

