DEATHLOOP e Ogu e la foresta segreta per PC gratis su Epic Games

Questa settimana, Epic Games Store  regala due titoli diametralmente opposti ma ugualmente avvincenti: DEATHLOOP, l’FPS psichedelico di Arkane Studios, e Ogu e la Foresta Segreta, un’incantevole avventura 2D dipinta a mano. Un’occasione unica per arricchire la tua libreria senza spendere un euro, ma affrettati: l’offerta è valida solo fino al 12 giugno quando sullo store saranno disponibili altri due giochi gratuiti. Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poter giocare quando si vuole ai giochi gratis che Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perchĂ© rimarranno per sempre nella tua libreria. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - DEATHLOOP e Ogu e la foresta segreta per PC gratis su Epic Games

