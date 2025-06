De Zerbi nuovo allenatore Inter | rivelazione esplosiva di Viviano

L’Inter si prepara a un nuovo capitolo e tra i nomi più caldi spicca quello di Roberto De Zerbi, il tecnico che sta facendo parlare di sé per la sua filosofia innovativa. Emiliano Viviano, ex portiere e amico del mister, ha svelato una rivelazione esplosiva sul suo possibile approdo alla guida dei nerazzurri, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire quale sarà il futuro dell’Inter dopo l’addio di Inzaghi.

Roberto De Zerbi accostato all'Inter come nuovo allenatore per il post Simone Inzaghi: ecco la rivelazione di Emiliano Viviano, amico del tecnico del Marsiglia L'ex portiere di Serie A e della Nazionale ha commentato le ultime vicissitudini in casa Inter. Simone Inzaghi ha lasciato i nerazzurri prima del Mondiale per club, ma sarà loro avversario nel torneo perché ha appena accettato l'esperienza in Arabia con l'Al-Hilal. Nelle ultime ore non è un mistero che l'Inter stia tentando di convincere il Como a lasciare Cesc Fabregas. In un primo momento, il presidente dei Lariani ha blindato il proprio allenatore.