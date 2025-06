De Roon Locati Radici e Bosatelli | parola ai Golden Vip 2025 E giovedì il padel degli ex campioni

Sta scrivendo una pagina indimenticabile di sport e solidarietà a Bergamo. Con le eliminatorie che si avvicinano alle fasi decisive, il 49° torneo dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà si prepara a regalare emozioni e momenti di grande sport. Tra incontri di tennis, padel e ospiti speciali come i Golden VIP 2025, il finale promette di essere un vero spettacolo. Chi ha già il proprio nome…

L’ultima settimana del 49° torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo è ormai entrata nel vivo: il tabellone si sta via via definendo con le eliminatorie delle varie competizioni (da quella a squadre ai singolari, fino ai doppi maschile e misto e al padel) che venerdì 6 giugno vedranno tutte le finali e l’assegnazione dei rispettivi titoli. In attesa di popolare l’albo d’oro sportivo, chi ha già il proprio nome iscritto negli annali sono i quattro Golden Vip 2025, che come da tradizione saranno consegnati durante la cena di gala in programma lunedì 9 giugno: Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, Fabio Bosatelli e Miro Radici, imprenditori, e Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, sono stato scelti per le doti umane e per i grandi risultati che sono stati in grado di ottenere in campo medico, industriale e sportivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it