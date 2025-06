De Laurentiis show tra ritiro mercato e stoccate | Il Napoli non è in vendita neanche per due miliardi

Tra ritiro, mercato e battute, Aurelio De Laurentiis lascia chiari i suoi intenti: il Napoli non è in vendita, neanche per due miliardi. Un vero show di dichiarazioni che infiamma il dibattito intorno al club partenopeo, dimostrando l’attaccamento del presidente e la sua ferma volontà di mantenere saldo il cuore azzurro. In un’estate calda, le parole di De Laurentiis risuonano come una forte presa di posizione: il Napoli resta, e continuerà a brillare sotto la sua guida.

"> Nel numero odierno del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, inviato a Napoli, racconta una lunga giornata di dichiarazioni da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, protagonista assoluto della presentazione dei due ritiri estivi del club: Dimaro Folgarida (14-27 luglio) e Castel di Sangro (30 luglio-14 agosto). Un’occasione in cui il patron azzurro ha rotto un lungo silenzio, toccando temi centrali come il mercato, la Champions, la crisi del calcio e persino l’organizzazione degli stadi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis show tra ritiro, mercato e stoccate: “Il Napoli non è in vendita neanche per due miliardi”

Napoli, De Laurentiis show a Palazzo Petrucci: “Scudetto meritato, Conte ha fatto miracoli. Il calcio è in crisi” - Napoli esplode di gioia con De Laurentiis che celebra il meritato scudetto e riconosce i miracoli di Conte, mentre il calcio attraversa una fase di crisi.

Presentazione ritiro Castel di Sangro - conferenza stampa Aurelio De Laurentiis 7/6/23