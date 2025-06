De Laurentiis scatenato scelto l’obiettivo per la difesa | arriva dalla Premier League!

Il Napoli si prepara a rinforzare la sua difesa con un colpo da leccarsi i baffi: un talento proveniente dalla Premier League. Dopo aver conquistato lo Scudetto, i partenopei sono pronti a scrivere un'altra pagina di successi, questa volta grazie a una campagna acquisti ambiziosa e strategica. I prossimi giorni saranno decisivi per definire gli obiettivi e rafforzare ulteriormente la rosa: il mercato azzurro si fa sempre più infuocato e ricco di sorprese.

