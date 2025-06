De Laurentiis re di Napoli | Resto qui finché campo

Nel cuore pulsante di Napoli, Aurelio De Laurentiis si riconferma come un vero e proprio re del calcio, dichiarando con fermezza: “Resto qui finché campo”. Durante la presentazione del doppio ritiro degli azzurri, il presidente ha ribadito la sua volontà di non cedere il timone, imponendo un esempio di dedizione e passione che infiamma tifosi e addetti ai lavori. La sua determinazione promette di mantenere saldo il sogno partenopeo, perché quando si ama una squadra, le promesse durano per sempre.

Napoli, ascolta De Laurentiis: “Resto finché campo”. Il presidente azzurro, alla conferenza stampa di presentazione del doppio ritiro degli azzurri che anche quest’anno si terrà prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, riafferma la volontà di non voler cedere il timone del club. Nemmeno di fronte a offerte indecenti, nemmeno se gli dessero . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - De Laurentiis re di Napoli: “Resto qui finché campo”

