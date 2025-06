De Bruyne-Napoli firma slitta ancora| De Laurentiis spiazza | Non è il colpo più importante

L'attesa per l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli si prolunga ancora, sorprendendo i tifosi e lasciando in sospeso il futuro del campione belga. Nonostante le voci e le aspettative, la firma ufficiale non è ancora arrivata, e il motivo del ritardo svela una dinamica inaspettata. Mentre il presidente Aurelio De Laurentiis svela retroscena interessanti, il mercato tiene il fiato sospeso: questa operazione non è il colpo più importante, ma promette emozioni altrettanto intense.

L'ufficialità dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli richiederà ancora qualche giorno di pazienza. La firma del fuoriclasse belga, precedentemente attesa a stretto giro, è nuovamente slittata. A fare il punto sulla situazione è l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che svela il motivo del ritardo. Intanto, il presidente Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione dei ritiri estivi, ha offerto retroscena e una prospettiva sorprendente sull'operazione. Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli (fotomontaggio) Di Marzio: "Nodo diritti d'immagine per De Bruyne". Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, "restano da sistemare alcuni dettagli sui diritti d'immagine per De Bruyne".

