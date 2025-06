De Bruyne al Napoli ci siamo | Di Marzio svela i dettagli sui diritti d’immagine ADL conferma la trattativa

Il sogno si avvicina sempre di più: De Bruyne al Napoli potrebbe diventare realtà. Durante la trasmissione Calciomercato l’Originale, Di Marzio ha svelato i dettagli sui diritti d’immagine, mentre ADL ha confermato che la trattativa è in corso. Un passo importante per il futuro azzurro, e i tifosi già sognano in grande. La stagione promette emozioni senza precedenti: restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Slitta la firma di Kevin De Bruyne ? Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero ancora da sistemare alcuni dettagli sui diritti d’immagine #Napoli #DeBruyne #calciomercatoNapoli #SerieA #spazionapoli Tweet live su X

Napoli mantain their plan for Kevin De Bruyne to join the club after international games with Belgium. Medical tests were never booked on Monday and always planned after vacation + Belgium games. Contracts are being checked/exchanged with player’s Tweet live su X

