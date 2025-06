Dazi | Xi a Trump importante eliminare interferenze e sabotaggi

In un delicato gioco di diplomazia, le parole di Xi Jinping evidenziano l’importanza di eliminare ogni interferenza e sabotaggio per ristabilire un equilibrio nelle relazioni con gli Stati Uniti. La comunicazione tra i due leader sottolinea quanto siano fondamentali la coerenza e il rispetto reciproco per navigare con successo in acque così agitate. La sfida è aperta: riusciranno a correggere la rotta e ritrovare un dialogo costruttivo?

Nella telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, giunta dopo le tensioni sui dazi, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che, "per correggere la rotta delle relazioni cino-americane, è necessario governare bene la nave e impostare la direzione, in particolare per eliminare ogni tipo di interferenza e persino di sabotaggio, il che è di particolare importanza". È quanto si legge in una note del ministero degli Esteri cinese.

