Dazi Urso | Per Italia e Ue fondamentale che negoziato Usa-Cina vada a buon fine

Nel cuore del panel sull’economia globale, il ministro Urso sottolinea l’urgenza di accelerare i negoziati commerciali tra USA e Cina, fondamentali anche per l’Italia e l’Europa. Tra dazi, competitività e geopolitica, le voci di esperti evidenziano l’importanza di un’azione rapida e strategica. La sfida è grande: l’Europa può davvero diventare l’arbitro tra superpotenze, o il tempo diventerà il nostro peggior nemico? Continua a leggere per scoprire di più.

Al panel sull'economia globale si discute di dazi, competitività e futuro dell'Europa. Il ministro Urso: «Serve velocità nei negoziati». Alesse (Adm): «Confini tema geopolitico». Noci (Politecnico Milano): «Europa arbitro tra Usa e Cina, ma troppo lenta». Frega (Philip Morris Italia: «Investire è ancora possibile».

