Dazi telefonata Trump-Xi Jinping Pechino | Importante eliminare interferenze e sabotaggi tycoon | Risultato molto positivo per entrambi

In un momento di grande tensione internazionale, Donald Trump ha recentemente avuto una telefonata molto positiva con il presidente cinese Xi Jinping, segnando un passo importante verso la stabilità globale. Entrambi hanno concordato di eliminare interferenze e sabotaggi, rafforzando la cooperazione tra le due superpotenze. Xi ha invitato Trump a visitare la Cina, e il tycoon ha ricambiato l'invito, aprendo nuove prospettive di dialogo e collaborazione tra Occidente e Oriente.

La telefonata è stata "positiva", secondo quanto riferito dal tycoon; Xi Jinping ha inoltre invitato Trump a visitare Cina e il tycoon ha ricambiato All'indomani della telefonata con Putin, Donald Trump ha chiamato il presidente cinese Xi Jinping.

