Dazi ottimismo dell’Ue sui negoziati Ma gli Usa annunciano | tariffe sull’aeronautica

Dopo aver annunciato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, gli Stati Uniti scaldano il clima con nuove tariffe sull’industria aeronautica, mentre l’Unione Europea mostra ottimismo nei negoziati in corso. Parigi diventa il fulcro di incontri cruciali tra i rappresentanti commerciali, sperando in un accordo che possa riportare stabilità e fiducia nel commercio globale. Ma le tensioni sono destinate a sfidare questa prospettiva, lasciando aperte molte domande sul futuro delle relazioni transatlantiche.

Appena firmato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio, il governo americano di Donald Trump (foto) annuncia nuove tariffe su componenti per l’ industria aeronautica. Nel frattempo proseguono i negoziati con l’Ue. A Parigi, in occasione del vertice Ocse, il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic ha incontrato il rappresentante americano Jamieson Greer sul tema dazi. "I negoziati procedono rapidamente", ha assicurato quest’ultimo, sottolineando che l’Ue ha offerto "un punto di partenza credibile" e che c’è "la volontà di trovare una via d’uscita reale". Sefcovic conferma: "Dopo i recenti colloqui con Greer e Howard Lutnick, credo che possiamo ottenere un risultato positivo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net