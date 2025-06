Dazi media | Oggi la telefonata tanto attesa tra Trump e Xi Jinping | La Casa Bianca vieta i viaggi negli Usa da dodici Paesi

In un clima di tensione globale, le ultime giornate sono contrassegnate da importanti sviluppi: tra la telefonata tanto attesa tra Trump e Xi Jinping, i divieti di viaggio imposti dalla Casa Bianca a dodici paesi e gli aumenti delle tariffe su acciaio e alluminio, le relazioni internazionali si fanno sempre più tese. Musk non risparmia critiche alla legge di bilancio americana con il suo celebre gioco di parole “Kill the Bill”. La scena mondiale è in fermento, pronta a definire nuovi equilibri.

Trump: "E' la Cina che deve fare un accordo con noi" | Media: "No alla proposta Ue su zero dazi all'industria" | Meloni: "Momento difficile" - Pechino ha deciso di interrompere l'acquisto di nuovi aerei Boeing, segnando un'importante escalation nelle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

#Dazi Usa, #RegnoUnito sarà risparmiato dai rialzi al 50% su acciaio e alluminio applicati da oggi. Lo riportano i media inglesi, sulla base dell'accordo sottoscritto il mese scorso tra i due Paesi che però non è ancora entrato in vigore Tweet live su X

#Dazi Secondo i media americani #Trump sentirà in settimana il presidente cinese Xi Jinping. Sul fronte europeo, ultime ore di negoziato tra Washington e Bruxelles in vista del raddoppio delle tariffe su alluminio e acciaio, che scatterà domani. Il corrispondent Tweet live su X