DayDreamer Anticipazioni | Can E Sanem Pronti Per Il Matrimonio!

Daydreamer Anticipazioni: Sanem e Can decidono di sposarsi, ma il segreto svelato crea un terremoto in famiglia e nel quartiere. Scopri tutto! Sanem e Can pronti al grande passo, ma il gossip rovina tutto: caos in famiglia e quartiere in subbuglio. Le emozioni non mancano mai in DayDreamer – Le Ali del Sogno, e le puntate promettono colpi di scena e turbamenti. Il sentimento tra Sanem e Can è sempre più forte e i due decidono finalmente di convolare a nozze. Ma, come spesso accade, la felicità attira l'invidia e le indiscrezioni si diffondono più in fretta della luce. E quando la voce del matrimonio arriva alle orecchie sbagliate, le conseguenze non tardano ad arrivare.