David Juventus Corriere dello Sport ritorno di fiamma per il canadese! Stipendio e bonus alla firma | tutte le cifre per concludere l’affare

Il ritorno di fiamma di Juventus per Jonathan David si fa sempre più concreto: il centravanti, svincolato dal Lille, potrebbe presto vestire la maglia bianconera. Stipendio, bonus alla firma e tutte le cifre chiave sono state svelate, delineando un affare da 80 milioni di euro. Con aggiornamenti importanti sul fronte trasferimenti, l’attaccante canadese si prepara a rilanciare la sua carriera in Italia, e tutto lascia pensare che questa volta il suo futuro sia in Piemonte.

David Juventus (Corriere dello Sport), ritorno di fiamma per il centravanti! Stipendio e bonus alla firma: tutte le cifre per chiudere questo affare. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Jonathan David, attaccante che si è svincolato dal Lille di recente e che aspetta di ripartire da un nuovo club. In questa fase si stanno allontanando diverse big, dal Barcellona al PSG passando per lo United, con il mercato Juventus che si è ritrovato in pole. Secondo il Corriere dello Sport il canadese verrebbe volentieri a Torino, ma per chiudere l’operazione servono 20-25 milioni di euro alla firma divisi tra commissioni e premi per il giocatore, a cui andrebbe un contratto da 66,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com