David brusca frenata nella trattativa | non ha convinto l’allenatore

Il futuro di Jonathan David si fa sempre più incerto. Dopo una trattativa che sembrava quasi definita, una brusca frenata dettata dall’allenatore ha messo in discussione il suo trasferimento. Il centravanti canadese, che si libererà a parametro zero il prossimo 1 luglio, rischia di allontanarsi dalla sua prossima destinazione. La situazione resta in bilico, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà nei prossimi giorni.

Il centravanti canadese si starebbe allontanando dalla sua prossima destinazione, per via di una brusca frenata dettata dalla volontà dell'allenatore. Arrivano importantissime novità sul futuro di Jonathan David. L'attaccante che si libererà a parametro zero il prossimo 1 luglio, vedrebbe il suo futuro ancora incerto. Dopo l'ennesima stagione da oltre 20 gol, rischia di ritrovarsi senza squadra ancora per diverse settimane. Una trattativa non semplice, dato un entourage esigente, ma con dei rallentamenti inaspettati.

