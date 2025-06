David al Napoli? L’attaccante rompe il silenzio e spiazza tutti | l’annuncio sul futuro è netto

Il mercato del Napoli si infiamma: Jonathan David, l’attaccante che ha rotto il silenzio, ha lasciato tutti senza parole con un annuncio chiaro sul suo futuro. Dopo aver lasciato il Lille a parametro zero, il bomber si prepara a una nuova avventura e i tifosi azzurri sognano già in grande. Ma cosa ha detto esattamente? La risposta, ormai imminente, potrebbe cambiare le sorti dell’attacco partenopeo.

Jonathan David, ormai ex giocatore del Lille, è nel mirino del Napoli. L’attaccante ha rotto il silenzio svelando tutta la verità. Il Napoli segue Jonathan David. L’attaccante è nel mirino del club azzurro, il quale però non ha ancora affondato il colpo decisivo. Il bomber si è ormai liberato dal Lille a parametro zero, motivo per il quale è libero di approdare dove preferisce. Intanto, però, sono arrivati commenti importanti proprio da parte del giocatore. David svela tutto: “Non ho nessun accordo con il Napoli”. Jonathan David, ormai ex Lille, è sempre più nel mirino del Napoli. Dopo giorni di silenzio, il calciatore ha deciso di svelare cosa sta accadendo in chiave mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - David al Napoli? L’attaccante rompe il silenzio e spiazza tutti: l’annuncio sul futuro è netto

Jonathan #David: "Non ho un accordo col #Napoli, ma è un club che ha vinto la Serie A e immagino che non vogliano vincere solo un anno e dire 'ok, abbiamo vinto, punto e basta'. È un club ambizioso, che giocherà in Champions League" https://calcionapoli Tweet live su X

Il #Napoli resta sempre avanti per Jonathan #David, ma non ha chiuso l'operazione. Spiraglio aperto per la #Juve, che sta mantenendo vivi i contatti anche con la nuova dirigenza. Tweet live su X

