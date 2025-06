Dati INAIL Paolo Capone Leader UGL | Numeri inaccettabili necessaria Agenzia Nazionale per la sicurezza sul lavoro

I dati dell’INAIL per i primi quattro mesi del 2025 sono allarmanti: 207 vite spezzate, con un aumento rispetto al 2024. Una statistica che richiede risposte immediate e incisive. È urgente rafforzare la sicurezza sul lavoro, coinvolgendo l’Agenzia Nazionale e tutte le istituzioni competenti, perché ogni lavoratore merita di tornare a casa sano e sicuro ogni giorno. Solo così possiamo garantire un futuro più sicuro e dignitoso per tutti.

"I dati diffusi oggi dall'INAIL parlano chiaro: 207 lavoratori hanno perso la vita nei primi quattro mesi del 2025, tre in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Un bilancio tragico e inaccettabile per una Repubblica fondata sul diritto al lavoro. Preoccupa in particolare l'aumento registrato in.

