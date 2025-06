Date Serie A 2025 2026 quando comincia e quando finisce il prossimo campionato italiano? Quante soste ci saranno? Arriva l’annuncio ufficiale su tutte le indicazioni temporali

Sei curioso di scoprire le date ufficiali della Serie A 2025/2026? La stagione partirà il 14 agosto 2025 e si concluderà il 18 maggio 2026, con diverse soste per le nazionali e festività. L’annuncio ufficiale arriverà domani, venerdì 6 giugno alle 18:30, durante la cerimonia di presentazione del calendario. Preparatevi a vivere un nuovo emozionante campionato, ricco di sorprese e sfide imperdibili.

Date Serie A 20252026, stabilito il periodo in cui comincia e in cui finisce il prossimo massimo campionato italiano: tutte le indicazioni temporali. Domani, venerdì 6 giugno 2025 alle ore 18:30 verrà stilato il calendario della Serie A 20252026. Alla vigilia della cerimonia, che sancirà l'inizio di questo nuovo torneo in cui ci sarà anche la Juve, sono state annunciate le sue date di inizio e di fine. Il Campionato 2526 si terrà dal 24 agosto 2025 e si estenderà fino al 24 maggio 2026. Questo si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.