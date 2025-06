Darren Cahill cauto su Sinner | Ci mancano ancora piccoli dettagli Djokovic difficile da battere 3 su 5

Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, si mostra cauto e riflessivo in vista della semifinale di Roland Garros contro Novak Djokovic. Con un occhio ai dettagli ancora da perfezionare, Cahill riconosce i notevoli progressi di Sinner, ma avverte che battere Djokovic al meglio dei tre set sarà una sfida ardua. La vigilia si anima di tensione e speranza: l’attesa della partita più importante della carriera di Sinner sta per svelarsi.

Conferenza stampa della vigilia per Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, il quale domani affronterà nella seconda semifinale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis il serbo Novak Djokovic. Cahill sottolinea i grandi progressi di Sinner dal rientro in campo al termine della sospensione di tre mesi: “ Se un mese fa mi aveste chiesto di firmare per la finale del Roland Garros, avrei detto ‘Dove devo farlo?’, quindi per noi è molto eccitante, e anche per Jannik è lo stesso “. Ci sono ancora dei dettagli da limare: “ Gli mancano ancora piccoli dettagli, l’anticipo, la capacità di muoversi in fretta verso un angolo, deve entrare nel ritmo della gara, recuperare automatismi, ma migliora ogni giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darren Cahill cauto su Sinner: “Ci mancano ancora piccoli dettagli. Djokovic difficile da battere 3 su 5”

Facciamo i compiti #sinner

CaterinaSinnerina & Zia di un Prelemino (@caterina031200)

