Darmian | Giorni difficili per noi interisti ma una cosa non verrà cancellata Poi il messaggio per Inzaghi – FOTO

In un clima di delusione e sfide, i tifosi dell’Inter trovano comunque un motivo di orgoglio: la determinazione e il cuore di Matteo Darmian. Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, il difensore nerazzurro ha condiviso parole di resilienza e passione sui social. È un messaggio che va oltre il risultato, ricordandoci che alcuni valori sono indelebili. E ora, ci rivolgiamo a Inzaghi: la strada è ancora lunga e ricca di speranze.

Le parole di Matteo Darmian, difensore dell’Inter, dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli. Matteo Darmian, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha analizzato la sconfitta dell’ Inter in finale di Champions League. I nerazzurri hanno infatti subito un pesante 5-0 contro il PSG dopo un percorso in campo europeo che aveva consacrato proprio il portiere svizzero tra i migliori della stagione. Un ko che probabilmente è risultato decisivo anche anche per il futuro di Simone Inzaghi, al quale il difensore ha dedicato un pensiero. https:www. 🔗 Leggi su Internews24.com