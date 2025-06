Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger prendono scherzosamente di mira Colin Farrell per il suo look

In un irresistibile scambio di battute, Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger si sono divertiti a prendere in giro Colin Farrell per il suo look, durante le conversazioni tra attori organizzate da Variety. Con il loro humor tagliente e simpatia contagiosa, i due superstars hanno creato un momento memorabile sul set di Actors on Actors. La star di Terminator era impegnata in una chiacchierata con il...

Sul set delle conversazioni tra attori organizzate da Variety, Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger sono stati protagonisti di un divertente momento ai danni di Colin Farrell. Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger si sono ritrovati sul set di Actors on Actors, gli incontri organizzati da Variety, e hanno colto l'occasione per unire le forze contro Colin Farrell con grande ironia. La star di Terminator era impegnato in una conversazione con il figlio Patrick quando è entrato in scena l'amico e collega. La divertente alleanza tra le star Arnold Schwarzenegger ha subito abbracciato Danny DeVito, che si era complimentato con Patrick per le sue recenti interpretazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger prendono scherzosamente di mira Colin Farrell per il suo look

