Danni per il maltempo | chiude l' ufficio postale di Piantedo

Il maltempo ha causato notevoli disagi a Piantedo, obbligando la chiusura temporanea dell’ufficio postale di via Giuseppe Garibaldi 213/b. Mentre si valutano i danni e si pianificano le riparazioni, si assicura ai cittadini che ogni sforzo sarà fatto per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la comunità.

Da oggi l'ufficio postale di Piantedo in via Giuseppe Garibaldi 213b è temporaneamente chiuso a causa di alcune infiltrazioni legate al maltempo dei giorni scorsi. È in corso la valutazione dei danni riportati all'infrastruttura e per ridurre il disagio saranno disposti interventi nel più breve.

