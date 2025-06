Danilo durissimo che attacco dell’ex Juve | La Nazionale brasiliana è un disastro! Ma avere una figura come Ancelotti adesso…

Danilo Durissimo lancia un attacco all'ex Juve e analizza la crisi della Nazionale brasiliana, definendola un disastro. Tuttavia, sottolinea come l'arrivo di una figura come Carlo Ancelotti possa rappresentare una speranza concreta per il futuro. Con la sua esperienza e leadership, Ancelotti potrebbe essere la chiave per risollevare le sorti della Seleção. Ma sarà davvero questa la svolta tanto attesa? La risposta si trova nei prossimi passi di questa rinascita.

Danilo, ex capitano della Juve, ha parlato così della Nazionale brasiliana e dell’avvento in panchina di Carlo Ancelotti. Le sue dichiarazioni. Intervistato da Romario TV, l’ex capitano della Juve Danilo ha parlato così della situazione della Nazionale brasiliana. Queste le sue dichiarazioni. NAZIONALE – «Voglio dire, credo in tutto nel calcio. È persino difficile dirlo, perché diranno che il capitano della nazionale brasiliana dirà che il Brasile non può vincere la Coppa del Mondo. Oggi, così com’è, se guardi la nazionale brasiliana, è un disastro. Ora avremo un nuovo allenatore, amministrativamente ci ritroviamo con non so cosa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Danilo durissimo, che attacco dell’ex Juve: «La Nazionale brasiliana è un disastro! Ma avere una figura come Ancelotti adesso…»

