Danieli conquista contratti in Giappone | 200 milioni per impianti siderurgici sostenibili

Danieli, leader mondiale nel settore siderurgico, conquista il Giappone con due contratti da 200 milioni di euro per impianti sostenibili. Questo prestigioso traguardo rafforza la presenza italiana nel mercato nipponico e sottolinea l’impegno dell’azienda nella transizione verde dell’industria. Un importante passo verso un futuro più sostenibile, che dimostra come l’eccellenza italiana continui a fare conquista sui mercati internazionali. In questo scenario, Danieli si conferma protagonista di un cambiamento fondamentale.

Danieli, gruppo italiano leader mondiale nella progettazione di impianti siderurgici, ha recentemente acquisito due importanti contratti in Giappone, per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro, consolidando così la propria presenza nel mercato nipponico e confermandosi partner strategico per la transizione verde dell'industria siderurgica locale. Ne dà notizia un comunicato sul sito della Farnesina. Il primo progetto, affidato da Jfe Steel, secondo produttore giapponese di acciaio e leader globale nella fornitura per il settore automobilistico, riguarda la fornitura di una nuova acciaieria presso il sito di Kurashiki, nel sud del Giappone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Danieli conquista contratti in Giappone: 200 milioni per impianti siderurgici sostenibili

In questa notizia si parla di: Danieli Contratti Giappone Milioni

Danieli conquista contratti in Giappone: 200 milioni per impianti siderurgici sostenibili - Danieli sigla due contratti in Giappone per 200 milioni, promuovendo la transizione verde dell'industria siderurgica. Scrive msn.com

Danieli, due nuovi contratti dal Giappone: ecco quanto valgono - Attraverso la controllata Danieli Engineering Japan, il gruppo ha ottenuto due nuovi contratti legati alla transizione verde in Giappone. Banca Akros conferma accumulate ma il titolo storna (-1,5%) in ... Lo riporta msn.com

Danieli&C, nuovi ordini dal Giappone - Danieli&C. - società quotata al MidCap - ha comunicato di aver venduto un'acciaieria da 320 tonnellate a JFE Steel, secondo produttore di acciaio in Giappone. La nuova acciaierientrerà in funzione per ... Scrive soldionline.it

Analisi tecnica Cnbc 16.02.2023