Daniele Pradè resta alla Fiorentina | conferma nonostante le pressioni

Probabilmente non lo ammetterà mai eppure ci sono stati giorni nei quali Daniele Pradè ha realmente pensato a rassegnare le sue dimissioni. O quantomeno a far scadere il suo contratto attuale con la Fiorentina (con termine previsto il 30 giugno) e rifiutare qualsiasi proposta di rinnovo da parte del presidente Commisso. In realtà poi, passato il periodo di disorientamento (che il dirigente ha manifestato a più di una persona a lui vicina specie dopo il comunicato della Curva Fiesole di una settimana fa), il ds ha scelto di rimettersi in moto. Così, al termine di un weekend nella sua Roma dove ha letteralmente staccato la spina dopo aver incassato l'addio di Palladino ed essere riuscito a tempo di record a portare a termine il rinnovo di De Gea, ha iniziato a lavorare pancia a terra al nuovo allenatore viola, sondando più piste.