Dammi i soldi Armato di forbici minaccia farmacista

Un gesto disperato che ha scioccato tutta la comunità: un uomo armato di forbici ha fatto irruzione in una farmacia, minacciando la farmacista per ottenere soldi. Dopo aver preso il denaro, è fuggito a piedi ma è stato prontamente fermato dalle forze dell'ordine. La vicenda mette in luce le difficoltà e le tensioni che possono portare a gesti estremi, sottolineando l'importanza di interventi di supporto e prevenzione.

Armato di forbici ha fatto irruzione in una farmacia, minacciando la dottoressa di consegnargli l'incasso. Scappato a piedi dall'esercizio commerciale, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. Protagonista un 47enne, disoccupato e con precedenti. L'uomo, con il volto coperto, ha fatto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Dammi i soldi". Armato di forbici minaccia farmacista

