Dall' ingegneria al self publishing Andrea Lezzi sogna un' editoria indipendente Ecco come

Dall'ingegneria al self publishing, Andrea Lezzi sogna un’editoria indipendente ecco come. Con un background tecnico e un'esperienza internazionale, ha rivoluzionato il panorama dell'editoria indipendente in Italia, applicando metodi analitici e strategici al self publishing su Amazon. La sua capacità di sfruttare algoritmi e dati gli permette di ottenere risultati sorprendenti, rendendolo uno dei pionieri del settore. Amazon...

Andrea Lezzi non è un editore tradizionale. Ingegnere di formazione, con un passato nel settore tecnologico e una significativa esperienza internazionale, ha portato una ventata di innovazione nel panorama dell'editoria indipendente, applicando principi analitici e strategici al self publishing su Amazon. Con un approccio che sfrutta algoritmi e dati per massimizzare la visibilità diventando in questo settore uno dei pionieri in Italia. "Amazon non è solo una libreria, ma un potente algoritmo", afferma Lezzi - che vuole trasformare il modo di approcciare alla vendita di libri online. Secondo Lezzi, il successo di un libro non dipende esclusivamente dalla sua qualità letteraria ma anche da una solida strategia di marketing ben precisa, oltre alla qualità dello scritto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dall'ingegneria al self publishing, Andrea Lezzi sogna un'editoria indipendente. Ecco come...

