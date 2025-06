Dalle bottiglie di plastica a camper stampato in 3D Il primato di The Cab

Innovazione e sostenibilità si uniscono nel rivoluzionario camper The Cab, realizzato interamente in 3D con polimero riciclato. Un veicolo ricreazionale eco-friendly, personalizzabile e pronto a cambiare il nostro modo di viaggiare. La produzione di massa sta per iniziare, portando un’onda di novità nel settore. Scopri come questa soluzione intelligente e green possa diventare il tuo prossimo compagno di avventure, scrivendo un nuovo capitolo di mobilità sostenibile.

Un veicolo ricreazionale, amico dell'ambiente, stampato interamente in 3D con polimero riciclato. Il modulo abitativo mobile, che può avere anche diverse applicazioni, può essere completamente personalizzabile rispetto alle necessità dei clienti. Il camper The Cab è già realtà e ordinabile, mentre le prime consegne saranno evase nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalle bottiglie di plastica a camper stampato in 3D. Il primato di The Cab

