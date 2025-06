dalla terapia alla terra pia il trekking come cura

Dalla terapia alla terra pia: un percorso di rinascita attraverso il trekking. Dal cuore di Greccio a Roma, 140 chilometri di cammino che uniscono natura, comunità e benessere mentale. La decima edizione di "Dalla Terapia alla Terra-Pia" dimostra come il cammino possa diventare una strada verso la guarigione, offrendo speranza e nuova energia a chi affronta sfide interiori. Un viaggio che va oltre il fisico, toccando l’animo e promuovendo la cura nel movimento.

Un camminata di 140 chilometri da Greccio (in provicia di Rieti) a Roma, per promuovere il benessere mentale attraverso il trekking. Questo è quanto propone " Dalla Terapia alla Terra-Pia ", il progetto giunto ormai alla decima edizione che propone il cammino come forma terapeutica di gruppo per chi vive un'esperienza di disagio mentale. L'iniziativa, organizzata dall' associazione Pangea di Prato con il supporto di Diapsigra, APS ASD Polisportiva Aurora e il patrocinio del Comune, è stata presentata ieri alla presenza del vicesindaco Simone Faggi, dell'assessore alle Politiche sociali Sandro Malucchi e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.