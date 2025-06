Dalla Festa del Germoglio alla Fera dal Busslanein | gli eventi del weekend

Questo weekend a San Nicolò e Piacenza si apre un caleidoscopio di eventi imperdibili: dalla tradizionale Festa del Germoglio alla vivace Fera dal Busslanein, passando per l’inaugurazione di mostre coinvolgenti come "Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell'anima". Un’occasione unica per immergersi nella cultura, nelle tradizioni e nel benessere. Scopri cosa ti aspetta e lasciati conquistare da un weekend ricco di emozioni!

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno a San Nicolò torna la Fera dal Busslanein Venerdì 6 giugno a San Pietro in Cerro inaugurazione della mostra "Dalla cura della terra alla salute del corpo e dell'anima" Venerdì 6 giugno al Centro Il Samaritano di Piacenza inaugurazione della mostra.

Festa a San Nicolò con la "Fera del Busslanein": tra le novità il volo in mongolfiera - Nel fine settimana dal 6 al 9 giugno torna la "Fera del Busslanein" a San Nicolò. Appuntamento con le celebri bancarelle della storica fiera, giochi per ...

San Nicolò, torna la "Fera dal Busslanein": quattro giorni di festa - Torna a San Nicolò la tradizionale "Fera dal Busslanein", promossa dalla Pro Loco "Amis ad San Niculò", in collaborazione con il Comune di Rottofreno, e giunta quest'anno alla 27esima ...

CASCINA GERMOGLIO IN FESTA - Luglio spettacolare a Verdello con «Cascina Germoglio in festa». A Verdello torna «Cascina Germoglio in Festa», l'evento organizzato da Aiuto a Vivere Onlus e Fondazione Emilia Bosis che dal ...