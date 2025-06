Dalla cannabis alle case occupate Arrivano quattordici nuovi reati

Il nuovo Decreto sicurezza del governo trasforma radicalmente il panorama penale italiano, aggiungendo quattordici nuovi reati e nove aggravanti che spaziano dalla cannabis light alle occupazioni abitative. Con modifiche ai codici penale e di procedura, si intensificano le sanzioni per comportamenti come la resistenza passiva, anche in casi di particolare delicatezza come le donne in gravidanza. Un decreto che ridefinisce le regole del gioco, ecco cosa cambia nel dettaglio.

Quattordici nuovi reati e nove altre aggravanti in 39 articoli. Per punire dalla resistenza passiva alla cannabis light fino alle donne in stato di gravidanza che violano la legge. Il Decreto sicurezza del governo riscrive diversi articoli del Codice penale e di procedura penale, introducendo l'aggravante per i reati commessi nelle vicinanze di stazioni e metropolitane e la norma anti-Gandhi, ovvero la punizione della resistenza passiva nei blocchi stradali. "È noto che gli incrementi di pena non producono alcun effetto dissuasivo. Ci saranno solo l'aumento del sovraffollamento carcerario e quello delle pratiche di repressione", dice Francesco Petrelli, presidente dell'Unione camere penali.

Decreto sicurezza: 14 nuovi reati. Manifestazioni, case occupate, cannabis e "blocco stradale": cosa prevede - L'articolo analizza il decreto sicurezza, contenente 14 nuovi reati che riguardano tematiche attuali come il blocco stradale, le occupazioni abusive di case e la regolamentazione della cannabis light.

? Approvato il Decreto Sicurezza: il Senato dà il via libera definitivo al testo che cambia norme su occupazioni, cannabis light, proteste e tutela degli agenti. Scopri cosa prevede. #decretoSicurezza Tweet live su X

Cosa prevede il Decreto Sicurezza, diventato ufficialmente legge: Introduce il reato di occupazione abusiva delle case, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni Istituisce pene severe per chi protesta pacificamente bloccando il traffico: carcere fino a un me Tweet live su X

