dalla bottega di famiglia al futuro

La sveglia che suona nel cuore della notte, la faccia sporca di farina e la schiena china in un atto che trasuda fatica e passione. Nell’immaginario comune il pasticciere o il panetterie è quella figura lì: quella di un artigiano chiuso nel suo laboratorio, che fa un lavoro duro, di quelli che nessuno vuole far più, perché difficile, faticoso e impegnativo, ma che poi riesce a regalare le vere gioie del palato. Il pane, i croissant, le brioche, il panettone: prodotti senza i quali, sulla carta, potremmo vivere, ma che invece sono esattamente quello che dovrebbero essere, ovvero cibo e nutrimento per l’anima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it