Dalla battaglia per il clima alla causa palestinese | Greta Thunberg verso Gaza

Greta Thunberg, nota per il suo impegno ambientalista, si confronta ora con una causa umanitaria di fronte a Gaza. A bordo del veliero Madleen, parte di un'azione diretta contro l’assedio israeliano, si uniscono attivisti di tutto il mondo per portare aiuti e sensibilizzare l’opinione pubblica. Un gesto coraggioso che dimostra come le passioni possano evolversi e unirsi in nome della giustizia, facendo riflettere su come l’attivismo possa assumere molteplici forme e sfumature.

Greta Thunberg ha messo da parte la militanza ecologista per imbarcarsi in una nuova causa: la difesa del popolo palestinese. Con altri attivisti è salpata da Catania a bordo del veliero Madleen, diretto a Gaza con aiuti umanitari. "Un’azione diretta e non violenta contro l’assedio illegale di Israele", afferma. La missione, sostenuta dalla Freedom Flotilla Coalition, ha attirato l’attenzione anche per il sorvolo di un elicottero della Marina Militare italiana e la presenza di droni, forse israeliani. Intanto il ministero della difesa israeliano ribadisce: "Per motivi di sicurezza, lo sbarco sarĂ impedito". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dalla battaglia per il clima alla causa palestinese: Greta Thunberg verso Gaza

