Dalic CT Croazia | Modric al Milan? Luka ha ambizione Vi posso dire …

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha svelato interessanti dettagli sul futuro di Luka Modric, accostato con entusiasmo al Milan. Le sue parole accendono le speranze dei tifosi e alimentano il gossip di mercato: ma cosa ci riserverà davvero questa intricata trattativa? Vi posso dire…

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile passaggio di Luka Modric al Milan.

