dal sogno industriale alla crisi piazzale vuoto per venti anni

Quell'onda di grembiulini azzurri che colorava e invadeva il piazzale della Lebole è una delle immagini iconiche della recente storia aretina. Raccontata e spillata nel tempo, un angolo di mondo, lì, all'incrocio tra una città che dalle radici agricole era riuscita a diventare un polo industriale e l'Arezzo che per strada aveva perso alcuni dei suoi pezzi più pregiati. Con l'orologio le cui lancette si fermano nel 2001: il baco del millennio? Piuttosto il tarlo che prima svuota la città e poi lavora per ricostruirla. Il piazzale, quello spazio per troppi anni inutilmente vuoto, ne era diventato simbolo e memoria.