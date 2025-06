Dal sociale allo sport passando per la cultura | il Gal Patavino finanzia 21 progetti

Dal sociale allo sport, dalla cultura alle iniziative sostenibili: il Gal Patavino finanzia 21 progetti innovativi che trasformano il territorio padovano. Dai campi da padel alle mini alloggi per anziani e famiglie in difficoltà , passando per laboratori ambientali e biblioteche accessibili 24 ore su 24, ogni progetto contribuisce a creare un futuro più inclusivo e sostenibile. Scopri come queste iniziative stanno cambiando il volto della nostra comunità .

Dal campo da padel ai mini alloggi per anziani e famiglie in difficoltà , dai laboratori sulla sostenibilità ambientale alla biblioteca in funzione 24 ore su 24: sono 21 - di cui 7 dedicati ai comuni - i progetti di sviluppo territoriale attivati nel padovano grazie ai bandi dal Gal - Gruppo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Dal sociale allo sport passando per la cultura: il Gal Patavino finanzia 21 progetti

Argomenti simili trattati di recente

Tra sport e sociale, Francesco Teri trionfa nella 'Vivicittà in carcere' davanti a Aouani - Francesco Teri ha trionfato nella Vivicittà in carcere, un evento che va oltre il semplice sport e diventa un potente strumento di inclusione sociale.

Segui queste discussioni su X

Porte aperte con Vivicittà per le detenute di Rebibbia: il valore sociale dello sport https://corriere.it/buone-notizie/25_giugno_02/porte-aperte-con-vivicitta-per-le-detenute-di-rebibbia-il-valore-sociale-dello-sport-0b049ad1-87f7-48a6-9b07-ababbb7e6xlk.shtml Partecipa alla discussione

Sono d'accordo. È anche lo sport, oggi, più folle ed estremizzato a livello economico-sociale, catalizza il disagio e, follemente, lo sublima. Un tempo, da ragazzi ci educavano al 'che vinca il migliore', ma già crescendo un po', in serie D, l'imperativo era spezzar Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutorial: 5 Easy Bachata Basic Steps