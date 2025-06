dal prossimo anno scolastico cellulari banditi anche per scopi didattici il provvedimento che per il ministro mira a ridurre le distrazioni solleva dubbi e discussioni sul ruolo della tecnologia nell apprendimento

Nuova circolare del ministro Valditara: addio agli smartphone nelle scuole superiori, anche per scopi didattici. Una decisione che mira a ridurre le distrazioni e a promuovere un ambiente di studio più concentrato, ma che solleva anche dubbi sul ruolo della tecnologia nell’educazione moderna. Tra pro e contro, si apre un dibattito ormai acceso sul futuro dell’apprendimento e sull’equilibrio tra innovazione e tradizione. La questione è destinata a far discutere ancora a lungo.

I l ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una nuova circolare che ridisegnerà il futuro della scuola superiore. Una scuola nella quale ci sarà il divieto totale degli smartphone. Nessuna distrazione digitale, dunque. Solo libri, insegnanti e studenti concentrati sul loro percorso di apprendimento. La proposta entra a gamba tesa in un dibattito sull'educazione, già molto acceso, che mette al centro la tecnologia, vista dal ministro come il nemico della concentrazione.