Dal mare alla tavola | gran finale del viaggio

Dal mare alla tavola, un viaggio tra i sapori autentici e le tradizioni di Rimini. Dopo aver attraversato 450 chilometri di costa adriatica, l’evento “Vengono dal mare” culmina in una serata speciale al Rockisland, dove gusto e cultura si incontrano. Un’esperienza unica tra degustazioni di vini pregiati e assaggi di delizie marine, per celebrare le eccellenze di questa affascinante città. Un'occasione imperdibile per scoprire il vero cuore dell'Adriatico, e naturalmente...

‘Vengono dal mare’ approda a Rimini, nell’ultima tappa di un viaggio enogastronomico che ha toccato più di 450 chilometri di costa adriatica. Gran finale martedì alle 20.30 con una cena speciale al Rockisland, preceduta dalla degustazione di vini provenienti dalle 23 cantine dell’Adriatico e selezionate dal festival. Una giornata che porterà in scena le eccellenze del mare e della città, tra visite guidate per il centro storico, assaggi di prodotti vinicoli passeggiando sul molo riminese e il gran finale con la cena cucinata dai sedici cuochi che hanno animato il tour. Un viaggio tra Abruzzo e Romagna, il Po e Venezia; raccontando sempre il mare e le sue bellezze attraverso i suoi prodotti, lavorati e messi in tavola da una brigata d’eccezione composta da 16 professionisti che hanno animato tutte le tappe del tour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal mare alla tavola: gran finale del viaggio

Leggi anche questi approfondimenti

VIDEO / China e Icardi in love a Ibiza: acrobazie in mezzo al mare sulla tavola da surf - Amore e avventura si fondono nelle acque cristalline di Ibiza! Il calciatore Icardi e la sua dolce metà si divertono tra acrobazie in surf, regalando momenti di pura passione e adrenalina.

Segui queste discussioni su X

Ostacoli al soccorso in mare, i profili problematici nella normativa Venerdì 6 giugno a #Roma una giornata dedicata ai profili giuridici, costituzionali e internazionali del contrasto istituzionale al soccorso in mare effettuato da navi private https://meltingpot.org Tweet live su X

Annegamenti in mare: Italia virtuosa, ma ci sono ancora troppi incidenti https://mondobalneare.com/annegamenti-in-mare-italia-virtuosa-ma-ci-sono-ancora-troppi-incidenti… I dati dell'Osservatorio nazionale sugli annegamenti, che oggi organizza un convegn Tweet live su X

L’amburger di Spiderman