Dal 3 giugno è possibile richiedere online il contrassegno disabili

Dal 3 giugno, richiedere online il contrassegno disabili è più semplice che mai, eliminando le lunghe code e ottimizzando i tempi. Questa novità agevola chi ha bisogno di accedere facilmente alle zone a traffico limitato e usufruire di servizi dedicati. Di seguito, scopri come inviare la richiesta e il link utile per ottenere in modo rapido e sicuro il tuo contrassegno.

Il Contrassegno Disabili permette al veicolo adibito al servizio delle persone che hanno difficoltà motoria o non vedenti di: – transitare nella ZTL senza limite di orario (previa comunicazione al Servizio Sanzioni Amministrative);

?A partire dal 3 giugno 2025 sarà possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del contrassegno per il parcheggio per persone con disabilità o "Contrassegno Disabili" online, tramite SPID, attraverso il sito del comune. Leggi tutte le informazioni https://ow.ly/ Partecipa alla discussione

