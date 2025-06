Dakota Johnson e Chris Martin si sono detti addio stavolta per davvero dopo 8 anni

Dopo otto anni di sentimento e passione, Dakota Johnson e Chris Martin si sono separati definitivamente, segnando la fine di un’epoca. La loro storia, ricca di momenti intensi e complicazioni, ora è giunta a una conclusione irrevocabile. Tra le luci delle telecamere e le pagine dei gossip, il loro addio sembra essere una scelta definitiva, lasciando i fan a chiedersi cosa riserverà il futuro per questa coppia iconica.

Fine della storia, e stavolta pare sia per sempre, tra Dakota Johnson e Chris Martin; l’attrice di 50 sfumature di grigio e il leader dei Coldplay, ex marito di Gwyneth Paltrow, si sarebbero detti addio dopo quasi otto anni di relazione, come riportato dal sempre ben informato People. A parlare al portale online del tabloid americano fonti vicine alla ormai ex coppia, che ha parlato di rottura definitiva, dopo una relazione a intermittenza in cui i due si sono presi e lasciati più volte. L’ultima apparizione pubblica assieme appena due settimane fa, a Malibu, e prima ancora i due erano stati immortalati mano nella mano al concerto dei Coldplay in India, a gennaio. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Dakota Johnson e Chris Martin si sono detti addio (stavolta per davvero) dopo 8 anni

